“#CR4”, Francesca Barra sul monologo di Diletta Leotta: “L’intelligenza non capita”

A “#CR4 – La Repubblica delle donne” Francesca Barra commenta senza filtri il monologo di Diletta Leotta al Festival di Sanremo. "Se il suo monologo non è piaciuto quasi a nessuno, su un punto siamo quasi tutti d’accordo: l’intelligenza non capita", afferma la giornalista riferendosi alla frase di Diletta Leotta “la bellezza capita” che ha sollevato fin da subito molte polemiche. Infatti, in molti hanno voluto sottolineare come la bellezza possa essere sia un dono naturale sia ricreata tramite degli interventi di chirurgia estetica. Proprio su questo punto Francesca Barra sottolinea: "Il focus non è se lei si sia rifatta o no. Sono fatti suoi. Se lei ha il coraggio di pubblicare foto provocanti nonostante i commenti che le piovono addosso, avrebbe dovuto far partire il suo monologo da lì, da quella libertà. Quello sarebbe stato credibile da rivendicare".