"Colorado" XX edizione, Paolo Ruffini: "La nostra comicità semplice ha vita lunga"

"Il ritorno di Belen ci lusinga e riempie di orgoglio - spiega Ruffini -. Con tutte le esperienze che ha fatto avrebbe anche potuto snobbarci. Invece io dico sempre che "Colorado" è una trasmissione che non se la tira e abbiamo bisogno di gente che non se la tira. Tra l'altro lei avrà un ruolo un po' diverso dal passato".



Cioè?

Non sarà la classica spalla comica ma avrà un ruolo comico a tutti gli effetti, entrando da protagonista in alcuni sketch. Avremo anche una sorta di sit-com chiamata "Casa Rodriguez" dove io e lei ci scambieremo i ruoli: lei sarà il maschiaccio e io quello attento ad abbassare la tavoletta del water... Con lei, Scintilla e i PanPers sarà una conduzione corale a cinque che funziona molto. In un momento poi in cui fare comicità è sempre più complicato.



Come mai è così complicato?

Sembra che il pubblico abbia poca voglia di scherzare in questo periodo. Vale più la rabbia della risata. Paradossalmente l'insulto è tollerato mentre l'ironia no. Devi stare attento a mille cose nel fare una battuta perché rischi di urtare la suscettibilità di tantissimi. In questi anni ho visto veramente una caduta della libertà di risata e un doversi muovere in punta di piedi al limite della castrazione autoriale.



"Colorado" compie vent'anni, che già di per sé è un piccolo primato. E' riuscito a mantenere una sua libertà espressiva?

Sì, abbiamo mantenuto una nostra integrità grazie anche al fatto che non facciamo satira ma una comicità pura, di vario tipo, dal demenziale a quella di situazione. "Colorado" di fatto non è un programma comico ma un vero varietà. Ci hanno sempre accusati di fare una comicità "semplice", ma intanto con questa siamo arrivati a venti edizioni e altri che facevano cose più impegnate o sofisticate si sono fermati al palo. Diciamo che noi siamo portatori di una meravigliosa infantilità. E' come se in tempi di "Masterchef" noi facessimo un panino al prosciutto: non passa mai di moda e può dare tanta soddisfazione.



Avete nel cast ben 40 comici, come li giostrerete tutti?

Un'altra nostra caratteristica è la velocità. Quindi di questi 40 se ne esibiranno almeno 30 a puntata. Magari anche solo con una battuta o con un'incursione nello sketch di un altro. Abbiamo voluto creare una situazione tipo Springfield, la città dei Simpson: il nostro è un piccolo paese, una banda di giro che si diverte molto.



Ti senti di segnalare qualcuno da tenere d'occhio?

Tra i nuovi comici c'è l'ingresso di Federico Parlanti, che fa parte della mia compagnia Mayor Von Frinzius, composta da ragazzi affetti da sindrome di Down. Lui a "Colorado" interpreta il mio social media manager e vi assicuro... è fantastico.



Anche quest'anno verrà eletta "Miss Colorado"?

Certamente. Ci piace questa idea del corpo di ballo che si esibisce anche in stacchetti divertenti e in prove di comicità. Tra l'altro l'ultima volta Miss Colorado è stata Paola Di Benedetto, che poi è andata all'Isola dei famosi, quindi direi che le risate portano fortuna.