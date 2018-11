"Capodanno in musica", Canale 5 schiera le stelle del pop italiano

Da Rovazzi a Irama : Mediaset schiera le stelle del pop italiano a Bari per la festa di fine anno e mette in campo una sinergia tra tv e radio. " Capodanno in musica " andrà infatti in onda lunedì 31 dicembre da Piazza Prefettura in diretta su Canale 5 e sulle emittenti radiofoniche del gruppo (Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Radio Subasio e la partner Radionorba). Lo show sarà condotto da Federica Panicucci .

"Capodanno in musica" vedrà sul palco un cast con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gué Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi e Tiromancino. Un menù in grado di soddisfare tutti i gusti e tutti i target, come ha spiegato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, che, pur ribadendo la vocazione generalista della rete, punta anche a un pubblico giovane. "Lo scorso Capodanno abbiamo avuto il 23% nella fascia di età tra i 15 e 24 anni, un risultato che ci riempie di soddisfazione anche se ci interessano sempre le famiglie - ha spiegato Scheri.

"Entrare nelle case degli italiani in una serata così particolare e così bella è motivo di orgoglio e di vanto per me. Vorrei che quella sera davanti alle televisione ci possano essere le famiglie. Ci saranno tutti i sapori, con artisti amati da chi come me è un pochino più grande, ma i miei figli - che sono quasi adolescenti - si sono entusiasmati quando ho rivelato loro i nomi del cast", ha detto Federica Panicucci.

L'amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi infine ha ricordato il ruolo delle emittenti nella serata, con gli speaker che affiancheranno Panicucci, si collegheranno dal backstage nel restaurato Teatro Piccinni e intratterranno il pubblico della piazza. Che poi, dopo mezzanotte ballera' fino alla mattina con il dj set di Max Brigante di Radio 105.