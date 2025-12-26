"Boom! L'Italia della 600": su Focus uno speciale sull'Italia "quando ci batteva forte il Cuore"

A una cultissima Iva Zanicchi – che fa interessanti paralleli tra la propria vita e carriera, negli Anni ’60, e i cambiamenti in atto nel nostro Paese, e rivela di aver guidato senza patente contando sulla popolarità, per cui carabinieri e poliziotti le chiedevano l’autografo, mai patente e libretto! – si aggiungono materiali d’archivio – da vecchi caroselli alle immagini delle Olimpiadi di Roma 1960, da filmati industriali ENI, Fiat, Pirelli a filmati Rai – e le preziose testimonianze di Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italy; Alessandro Lanza, direttore Fondazione Eni Enrico Mattei; Giorgio Simonelli, Teoria e Tecniche del Linguaggio Giornalistico UCSC; Massimo Scaglioni, direttore Ce.R.T.A., Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, UCSC; Luciano Segreto, Storia Economica all’Università di Firenze.