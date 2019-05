"Beverly Hills 90210", la gang è tornata a casa: ecco il primo video insieme

La data per il ritorno sugli schermi è quella del 7 agosto, ma la grande avventura della nuova serie di "Beverly Hills 90210" è ufficialmente iniziata. Con il cast che si è ritrovato, tra abbracci e commozione, intorno a un tavolo per le prime letture del copione. Una scena ripresa in video e postata sui social per la gioia dei fan che stanno già facendo il conto alla rovescia.