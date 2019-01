"Avanti un altro", il game show di Canale 5 scalda i motori

Manca poco al ritorno di "Avanti un altro!", che riparte su Canale 5 dal 7 gennaio. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, sarà per l’ottava stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria, in un clima di grande allegria e spensieratezza.