"Ascolta il cuore", riscopriamo la famosa sigla di "Bellezze sulla neve" firmata Lorella Cuccarini

"Bellezze sulla neve" è stato un programma televisivo andato in onda per due stagioni su Canale 5 tra il 1991 e il 1992 e la sua popolarità l'ha portato a vincere un Telegatto nel 1991 come "Miglior trasmissione di giochi TV". In onda il martedì, era condotto da Marco Columbro e Lorella Cuccarini - per la prima volta insieme in un sodalizio che sarebbe durato negli anni a venire - con la partecipazione di Francesco Salvi, a cui era affidata la parte comica del varietà, e di Linda Lorenzi come valletta.



Il programma si svolgeva Madonna di Campiglio, in provincia di Trento, e si basava su giochi ambientati sulla neve (in luogo dei giochi acquatici della versione estiva) e della presenza di dodici bellezze, rinominate per questo programma scioline. Proprio a Madonna di Campiglio è stato anche girata la video-sigla "Ascolta il cuore", che vede proprio la Cuccarini protagonista su un testo scritto da Silvio Testi e Marco Salvati.