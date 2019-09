"Amici Celebrities", Maria De Filippi furiosa con Filippo Bisciglia: "Va a finire che litighiamo"

Filippo Bisciglia scatenato con la produzione di "Amici Celebrities". Il presentatore di "Temptation Island" afferma di essere stato vittima di un’ingiustizia: i suoi brani durerebbero meno di quelli di Francesca Manzini, inoltre la sua canzone parte con un ritornello, una caratteristica che secondo Filippo la renderebbe più difficile.



La polemica arriva in trasmissione: le lamentele del concorrente, in sala registrazioni, vengono mostrate in studio tramite un video da dietro le quinte e Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La conduttrice ha voluto difendere la produzione mostrando un cartello con i tempi, dimostrando come i ritornelli abbiano una durata praticamente identica: “Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano qui e sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, io difendo le persone che lavorano con me, te lo dico. Ma “grazie” che vuol dire? Perché va a finire che ci vogliamo bene e litighiamo pubblicamente".



Il tutto si è poi concluso con una sfuriata di Maria De Filippi: "Tu sei andato a contare i secondi che la produzione ha dato alla Manzini, hai attribuito alla produzione malafede e questo è la tabella dei secondi. E grazie di che? Devo star zitta e dire “Filippo è mio amico, non faccio veder niente”? No Filippo, litighiamo eh. Ma io litigo anche davanti a tutti, non ho nessun problema eh, perché sono in assoluta buona fede.