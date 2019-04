"Amici 18", Renato Zero è il super ospite: come reagirà Loredana Bertè?

Nella quarta puntata di " Amici 18 " il super ospite è Renato Zero che, a sorpresa, coinvolgerà i talenti in gara in una “prova folle” che solo lui conosce. Incontrerà l'ormai ex amica Loredana Bertè ? Il "giudice rivoluzionario" non si ferma nella sua battaglia contro i professori e provocatoriamente ribadisce le prove ad hoc e chiede che a giudicare la prima manche sia esclusivamente il televoto. L'appuntamento è sabato 20 aprile in prima serata su Canale 5.

Per le battle tra i cantanti in gara ci sono due straordinari artisti della musica italiana: Umberto Tozzi e Raf.

Sono 9 gli allievi rimasti in corsa per la vittoria. Sul palco schierati: Giordana, Mameli e Alvis per il canto e Rafael e Umberto per il ballo (squadra Bianca) mentre nella squadra Blu troviamo: Tish e Alberto per il canto e Valentina e Vincenzo per la danza. A esibirsi in due battle con i cantanti delle due squadre, due grandi artisti della musica italiana: Umberto Tozzi e Raf. Immancabile e attesissima l’irruzione in studio dI Pio e Amedeo.