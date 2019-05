"Amici 18", Alberto è il vincitore di questa edizione

Non è stata una competizione semplice, quella fra Giordana e Alberto. Rimasti solo dopo l'eliminazione degli ultimi due ballerini in gara, i due amici ma per questa occasione in particolare rivali hanno dato il loro meglio nelle battute conclusive della finale di "Amici 18", stupendo pubblico e giuria a ogni nuova esibizione.



Una decisione dev'essere però presa e si arriva così al momento più importante della serata. Il vincitore di questa edizione si porterà a casa oltre alla coppa un premio di 50mila euro, che rappresentano solo l'inizio di una possibile carriera come è successo a molti di coloro che hanno trionfato in precedenza. La tensione è quasi palpabile, i due cantanti si abbracciano nell'attesa finché, accompagnato dalle note di "We are the champions", l'esito si mostra sullo schermo: il vincitore è Alberto.