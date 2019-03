"Amici 18", al via il serale: con Ricky Martin e l'orchestra è un'edizione dal respiro internazionale

Il serale di " Amici 18 " è sulla rampa di lancio. Sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata dello show condotto da Maria De Filippi . I talenti della Squadra Blu e della Squadra Bianca si sfideranno per la vittoria finale. Un'edizione dal sapore internazionale, con Ricky Martin e Vittorio Grigolo coach. Giuliano Peparini direttore artistico, Loredana Bertè giudice e un' orchestra di 31 element i.

Ma non saranno solo loro due a dare allo spettacolo un allure internazionale. Dopo un anno di distanza torna Giuliano Peparini, nel ruolo di direttore artistico. A sua disposizione, per creare quadri di grandissimo spessore artistico ed emotivo, ci sarà un corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo. Se Peparini è un ritorno, la grande novità di questa edizione è l'orchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito (28 anni), che accompagnerà i ragazzi durante le loro performance. Questo progetto nasce ed è coordinato artisticamente dal Maestro Celso Valli.



A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini delle due squadre ci penserà un giudice speciale: la regina del rock italiano Loredana Bertè. Il suo giudizio, insieme a quello di altri, contribuirà di puntata in puntata a determinare il vincitore di "Amici". Ma in studio non mancheranno i sei professori che hanno guidato e supportato quotidianamente nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica. Per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors Stash e per il balllo: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Infine ci saranno anche momenti di comicità irriverente, affidati a Pio e Amedeo.