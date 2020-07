Zanardi, terzo intervento chirurgico: resta stabile ma grave

Alex Zanardi, in coma dopo l'incidente in handbike del 19 giugno, è stato operato per la terza volta. L'intervento, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia dell'ospedale di Siena, era volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma alla testa. Le condizioni del campione bolognese sono stabili ma gravi.