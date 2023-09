Djokovic batte Medvedev agli US Open vincendo il suo 24esimo Slam

Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in due set vincendo il suo quarto US Open e raggiungendo il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il russo nella finale di due anni fa.

Il 36enne Djokovic ha vinto 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 diventando il più anziano campione maschile nella storia degli Us Open di New York eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam.