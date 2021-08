Tokyo, disastro scherma: Italia subito fuori, Malagò deluso

ansa

"La scherma male, decisamente male, questo sicuramente comporterà riflessioni in merito". Lo dice Giovanni Malagò, presidente del Coni, confidando la sua "grandissima amarezza" per l'eliminazione ai quarti, contro il Giappone, della squadra maschile di fioretto. "Ora ci vuole - aggiunge - una profonda riflessione da parte della federazione. Da domani si deve lavorare per ricostruire un ambiente".