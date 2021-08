Se la violazione di Ujah venisse confermata, le medaglie d'argento del quartetto britannico sarebbero dunque revocate. E' già successo alla staffetta 4X100 della Giamaica, che vinse l'oro a Pechino 2008 e poi si vide revocata la medaglia per la positività al doping di Nesta Carter. In questo modo laì classifica della 4X100 dei Giochi giapponesi dietro all'Italia cambierebbe con l'argento per il Canada e il bronzo per la Cina.

La notizia della positività al doping del componente del quartetto britannico è arrivata dopo che il quotidiano inglese Times aveva fatto insinuazioni in merito ai rapporti, peraltro interrotti da tempo, tra la medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta Marcell Jacobs e l'imprenditore Giacomo Spazzini. Quest'ultimo è stato protagonista di indagini da parte della polizia per presunto traffico di sostanze illecite.