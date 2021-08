Tokyo 2020, "Not Italy again": sui giornali inglesi la disperazione per la vittoria italiana

Da Wembley a Tokyo, la storia si ripete: l'Italia batte l'Inghilterra. E gli inglesi non l'hanno presa bene. Basta guardare i titoli dei principali giornali britannici per capire che la vittoria azzurra nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi è un boccone amaro da mandare giù. L'ennesimo che porta l'Italia sul podio lasciando all'Inghilterra il secondo posto.

"Not Italy again" - Il titolo del Daily Mail è forse il più significativo. "Not Italy again" si legge sul quotidiano britannico. "Non l'Italia di nuovo", perché, di nuovo, sono gli azzurri a lasciarsi alle spalle gli inglesi. Proprio come a Wembley. A differenza della finale degli Europei, però, in cui i nostri avversari si sono tolti la medaglia subito dopo la premiazione dimostrando di non accettare la sconfitta, il Daily Mail riconosce i meriti agli azzurri. "L'oro nella staffetta olimpica 4x100 maschile segna una meravigliosa estate di successi per l'Italia" riporta il giornale inglese. Dando una lezione di fair play alla nazionale di calcio britannica.

Eterni secondi - "Second Best" è invece il titolo di The Sun. Un titolo che suona un po' come "eterni secondi", quasi a voler sottolineare che quel posto, ormai, appartiene a loro.

The Guardian: "La favola italiana" - Più diplomatico, invece, il titolo di The Guardian. "Italy's fairytale" scrive il giornale, cioè "la favola italiana". Sottolineando, proprio come ha fatto il Daily Mail, che con l'impresa degli azzurri nella staffetta 4x100 continua l'estate italiana di successi.

The Times: "The italians again" - "Ancora una volta gli italiani": inizia così l'articolo del Times dedicato alla sconfitta inglese. "Un centesimo di secondo era tutto ciò che divideva l'oro dall'argento nella 4x100m olimpica maschile" riporta il giornale britannico. Sottolineando l'amarezza per la sconfitta.

Il dolore del conduttore inglese - Come se non bastassero i giornali sui social è diventato virale l'intervento di un telecronista inglese che, proprio in vista del traguardo, stava già assaporando il gusto della vittoria. "Stiamo vincendo, sarà oro per la Gran Bretagna? Oh nooo… per l'Italia", ha esclamato. Facendo divertire il popolo del web. Ma a lui e a tutti i giornali inglesi risponde Filippo Tortu, protagonista della vittoria nella staffetta 4x10: "It's coming Rome. Di nuovo".