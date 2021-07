Tennis, Wimbledon: Federer ai quarti, Lorenzo Sonego travolto in tre set

Getty Images

Roger Federer approda per la 18esima volta in carriera ai quarti del torneo di Wimbledon, grazie al successo su Lorenzo Sonego. Il campione svizzero ha battuto agli ottavi l'azzurro, numero 27 Atp, travolto in tre set con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-2 in due ore e 13' di gioco.