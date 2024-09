Agli Us Open Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev conquistando così l'accesso alla semifinale per la prima volta nella sua carriera. Il tennista italiano numero uno del mondo ha avuto la meglio in quattro set 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. In semifinale incontrerà l'inglese Jack Draper, attuale numero 25 del mondo.