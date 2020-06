Tennis, Novak Djokovic positivo al Covid-19

Il tennista serbo Novak Djokovic e la moglie Jelena sono risultati positivi al test per il coronavirus. La notizia della positività del numero 1 del ranking Atp arriva dopo quella di Grigor Dimitrov, di Borna Coric e di Viktor Troicki. Tutti e quattro i tennisti hanno partecipato all'Adria Tour, torneo benefico che si è disputato in Serbia e in Croazia.