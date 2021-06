Tennis, Djokovic batte Nadal e va alla quinta finale del Roland Garros

Novak Djokovic è per la quinta volta finalista del Roland Garros di Parigi. Ha sconfitto in semifinale Rafael Nadal in quattro set, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 nella partita considerata una "finale anticipata". Per la finale parigina si era già qualificato Stefanos Tsitsipas, che aveva superato il tedesco Alexander Zverev in cinque set nella semifinale delle "nuove leve", e disputerà la sua prima finale in un Grande Slam.