Tennis, Coppa Davis: l'Italia batte la Colombia e va ai quarti

L'Italia del tennis vola ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. In attesa del doppio che disputeranno Bolelli e Fognini, gli azzurri si assicurano il passaggio del turno dopo avere battuto la Colombia. Come è successo contro gli Stati Uniti, Lorenzo Sonego regala il vantaggio all’Italia nella prima partita valida per il gruppo E: 7-6(5), 6-4, 6-2 contro Nicolas Mejia. Jannick Sinner ha poi nettamente la meglio contro Daniel Galan: 7-5, 6-0.