Successo per la Summer School su progettazione e gestione degli stadi alla Dacia Arena di Udine

L'esperienza è culminata con la consegna dei diplomi da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina e dell'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo. “Sono convinto che formare i giovani nella gestione degli stadi possa avere un grandissimo impatto in un’area dove in Italia abbiamo dimostrato sempre delle carenze di alta specializzazione - ha commentato Gravina - il messaggio che parte da Udine è ancora più efficace perché viene lanciato dalla cornice di un impianto moderno come la Dacia Arena, e non è un caso che la finale degli Europei Under 21 si giochi qui". Stadio che, ribadisce De Siervo, "è un esempio di innovazione e tecnologia".