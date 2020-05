Spadafora: 13 o 20 giugno date possibili per la ripresa della Seria A

"Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno". Lo ha annunciato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. "Giovedì ho convocato il mondo del calcio per poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato", ha aggiunto. Spadafora si è anche detto disponibile a "valutare l'introduzione di norme che serviranno per avere in Italia la diretta gol, come succede in Germania".