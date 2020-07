Sorteggi Champions: Atalanta-Psg, Real o City per la Juve se passa col Lione

Sorteggio sfortunato per le italiane delle Final eight di Champions League. L'Atalanta, unica italiana qualificata al momento ai quarti, affronterà il Psg. La Juve in caso di passaggio del turno contro il Lione si troverà la vincente di Real Madrid-Manchester City (1-2 all'andata), mentre per il Napoli, che sfida il Barcellona agli ottavi, possibile incrocio con la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (3-0).