Serie A, Verona-Napoli 0-2: Gattuso non molla la corsa Champions League

Il Napoli batte 2-0 il Verona in trasferta nella 27esima giornata di Serie A e sale a quota 42 punti in classifica, momentaneamente a - 3 dal quinto posto occupato dalla Roma. Agli uomini di Gattuso bastano due zuccate su corner, prima di Milik (38'), poi del subentrato Lozano (89') per portare a casa i tre punti dopo la sbornia della Coppa Italia.