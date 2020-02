Serie A: Verona-Juventus 2-1, Borini e Pazzini ribaltano i bianconeri

Nel quarto anticipo della 23a giornata di Serie A, la Juventus perde 2-1 contro l'Hellas e ora può essere agganciata in vetta dall'Inter in caso di vittoria nel derby. Al Bentegodi meglio i padroni di casa nel primo tempo (annullato gol a Kumbulla dal Var), mentre i bianconeri colpiscono due legni con Douglas Costa e Ronaldo. CR7 non sbaglia al 65' (10a gara di fila a segno), ma Borini (76') e un rigore di Pazzini (86') mandano in estasi l'Hellas.