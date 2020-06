Serie A, Torino-Udinese 1-0: decisivo un gol di Belotti

Il Torino conquista una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona pericolante della classifica e batte per 1-0 l'Udinese. Decisivo Andrea Belotti, che al 16' trova il decimo gol stagionale in serie A e trafigge un Musso tutt'altro che perfetto. I friulani non vanno oltre il palo colpito in apertura da Strygen Larsen e tremano: il terzultimo posto è lontano appena tre punti. Sorridono invece i granata, che non vincevano dal 12 gennaio.