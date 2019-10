Serie A: Torino-Napoli 0-0, Mazzarri rallenta Ancelotti

Nel primo posticipo della 7a giornata di Serie A, Torino-Napoli finisce 0-0 e per entrambe le squadre è il primo pareggio in campionato. Nel primo tempo le conclusioni più pericolose sono di Fabian Ruiz (10') e Ansaldi (48'), ma Sirigu e Meret sono attenti. Nella ripresa è Llorente, entrato al posto di un deludente Insigne, ad avere sulla testa una doppia chance, ma lo spagnolo non è preciso. Un mezzo passo falso per Ancelotti.