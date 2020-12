Serie A, Spezia-Lazio 1-2: Immobile e Milinkovic-Savic stendono i liguri

Getty Images

Dopo il passo falso con l'Udinese, la Lazio rialza la testa. Nell'anticipo che apre la decima giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte 2-1 lo Spezia in trasferta al Manuzzi e conquista 3 punti preziosi per accorciare in classifica. Nel primo tempo i liguri centrano due pali, ma sono i biancocelesti ad andare in gol con Immobile (15') e con una punizione di Milinkovic-Savic (33'). Nella ripresa Nzola (64') accorcia le distanze.