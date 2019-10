Serie A, Spal-Napoli 1-1: Milik non basta, Kurtic frena Ancelotti

Il Napoli non approfitta del pareggio di Juventus e Inter e nella nona giornata di Serie A non va oltre l'1-1 in casa della Spal restando a -6 dalla vetta. Azzurri di Ancelotti subito in vantaggio con Milik (9') dopo la traversa di Petagna per i padroni di casa, ma raggiunti al 16' da un destro all'angolino di Kurtic. La reazione del Napoli arriva solo nel finale, ma il palo di Ruiz e le parate di Berisha su Milik gli negano i tre punti.