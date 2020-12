Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: Leao da record, segna il gol più veloce

Il Milan torna a vincere: 2-1 in casa del Sassuolo nella 13esima giornata di Serie A. Per i rossoneri partita subito in discesa con il gol più veloce della Serie A e dei cinque maggiori campionati europei firmato da Leao dopo appena 6,76 secondi. La squadra di Pioli raddoppia al 26' con Saelemaekers su assist di Theo Hernandez. Nel finale il gol della bandiera di Berardi su punizione. Milan ancora imbattuto e in vetta alla classifica.