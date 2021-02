Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: Caputo replica a Soriano

Finisce in parità il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, al Mapei Stadium finisce 1-1 l'anticipo della 23.a giornata di Serie A. Dopo il vantaggio di Soriano per i rossoblù complice un regalo di Marlon al 17', la sfida è cambiata al 30' per l'espulsione di Hickey spostandosi per più di un'ora nella metà campo del Bologna. L'assedio del Sassuolo alla porta di Skorupski ha portato però solamente al pareggio di Caputo al 52'.