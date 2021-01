Serie A, Sampdoria-Udinese 2-1: decide tutto Torregrossa

Punti pesanti per la Samp. Nella 18.ma giornata di Serie A la squadra di Ranieri batte l'Udinese 2-1 in rimonta e sale a quota 23 in classifica. A Marassi nel primo tempo Audero respinge i tentativi di Lasagna e Mandragora e un bel destro di De Paul si stampa sulla traversa. De Paul (55') sblocca la gara con caparbietà, poi Candreva (67') pareggia su rigore e Torregrossa (81') ribalta il risultato di testa all'esordio in blucerchiato.