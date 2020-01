Serie A: Sampdoria-Brescia 5-1, boccata d'ossigeno per Ranieri

Nella 19a giornata di Serie A, la Sampdoria batte 5-1 il Brescia e conquista 3 punti fondamentali per la salvezza. A Marassi passano per prime le Rondinelle con Chancellor (12'), poi si scatena Linetty che firma il pari al 34' e serve a Jankto l'assist per il 2-1 (48'). Nella ripresa il tris di Quagliarella su rigore (69'). Al 77' poker di Caprari. Al 92' pallonetto-gol di Quagliarella, che torna a segnare a Marassi dopo 8 mesi.