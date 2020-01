Serie A: rottura del crociato anteriore per Niccolò Zaniolo

Brutte notizie per Niccolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso alla mezz'ora di Roma-Juventus è uscito dal campo in lacrime per un infortunio al ginocchio destro e gli esami effettuati non hanno lasciato scampo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale, lunedì mattina l'operazione. Dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi e quasi certamente salterà gli Europei.