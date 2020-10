Serie A, Roma-Benevento 5-2: Fonseca riparte con un pokerissimo

Nel posticipo serale della 4a giornata di Serie A, la Roma batte 5-2 in rimonta il Benevento e aggancia l'Inter a quota 7. Caprari gela l'Olimpico al 5', ma i giallorossi ribaltano il match in 4' tra il 31' e il 35' grazie a Pedro e Dzeko. Gli ospiti non mollano e trovano il pari al 55' grazie a Lapadula, che segna dopo il rigore respinto da Mirante. Al 69' Veretout dagli 11 metri fa tris, Dzeko fa poker al 77' e Carles Perez cinquina all'89'.