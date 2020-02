Serie A, Parma-Lazio 0-1: Inzaghi accorcia a - 1 dalla Juve

La Lazio batte il Parma 1-0 in trasferta e accorcia a un solo punto di distacco dalla Juventus in vetta alla classifica. I bianconcelesti, nonostante un po' di stanchezza, espugnano il Tardini grazie al gol di Caicedo al 41', resistendo ai tentativi di risposta degli uomini di D'Aversa e conquistando tre punti fondamentali a una settimana dallo scontro diretto con l'Inter. Per i gialloblu una sconfitta che frena le ambizioni europee.