Serie A, Parma-Fiorentina 0-0: Liverani e Iachini non si fanno male

Finisce senza reti l'anticipo serale della settima giornata di Serie A: Parma-Fiorentina 0-0. Al Tardini ha vinto la paura di perdere altri punti da parte di Liverani e Iachini in una partita con pochissime emozioni. Pallino del gioco in mano alla Fiorentina con un possesso palla sterile che non ha trovato lo sbocco offensivo, mentre il Parma si è limitato a provare - senza esito - a giocare in ripartenza. Nessun tiro per i ducali.