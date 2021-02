Serie A: pareggio tra Atalanta e Torino, Spezia batte il Sassuolo

Continua la striscia di gare senza vittorie per il Sassuolo, che nella seconda giornata del girone di ritorno, cade in casa ribaltato dallo Spezia. Al Mapei Stadium neroverdi in vantaggio a metà primo tempo grazie a Caputo, a cui risponde Erlic di testa. Nella ripresa Gyasi firma il 2-1 finale. Finisce in pareggio, invece, la sfida tra Atalanta e Torino. I granata, sotto di tre gol dopo 21 minuti di gioco, riescono a rimontare e a chiudere la partita 3-3.