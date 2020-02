Serie A, Napoli-Torino 2-1: Manolas e Di Lorenzo esaltano Gattuso

Il Napoli ha battuto 2-1 il Torino nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, rientrando così in zona Europa. Un gol per tempo per gli azzurri di Gattuso che hanno conquistato i tre punti grazie ai difensori. Al 19' Manolas ha sbloccato la partita con un colpo di testa in area, poi Di Lorenzo l'ha chiusa all'83' con un inserimento sul secondo palo. Non basta Edera al Toro, in crisi nera e alla sesta sconfitta consecutiva.