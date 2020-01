Serie A, Napoli-Fiorentina 0-2: Chiesa e Vlahovic firmano l'impresa

Impresa della Fiorentina nell'anticipo serale della 20esima giornata di Serie A: i viola di Iachini hanno battuto 2-0 il Napoli al San Paolo. I toscani hanno conquistato i tre punti con un gol per tempo, andando in vantaggio al 26' con un destro di punta di Chiesa e raddoppiando al 74' con un sinistro a giro di Vlahovic. Per il Napoli solo un palo esterno di Insigne al 51'. Per gli azzurri di Gattuso terza sconfitta di fila in campionato.