Serie A, Napoli-Benevento 2-0: Gattuso è sesto con Mertens e Politano

Il Napoli piega 2-0 il Benevento e sale al sesto posto in coabitazione con la Lazio. Partenopei in vantaggio al 34’, quando un traversone di Ghoulam si trasforma in un assist per la zampata vincente di Mertens, al rientro dopo più di un mese di infortunio. Gli uomini di Gattuso raddoppiano al 66’ grazie al tocco vincente decisivo di Politano dopo un contrasto tra Di Lorenzo e Letizia. Nel finale viene espulso Koulibaly.