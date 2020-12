Serie A, Milan supera la Lazio 3-2 nel recupero e si tiene la vetta

Il Milan batte 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il colpo di testa di Rebic prima e il rigore di Calhanoglu poi. Luis Alberto e Immobile (dopo un rigore sbagliato) ristabiliscono la parità tra il 27' e il 59', ma Hernandez in pieno recupero infila sugli sviluppi di corner l'incornata vincente.