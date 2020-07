Serie A, Milan-Juventus 4-2: i rossoneri tengono vivo il campionato

Nell'anticipo serale della 31esima giornata di Serie A, il Milan batte 4-2 la Juventus in rimonta e tiene aperto il campionato. Accade tutto nella ripresa in una partita pazza che vede i bianconeri andare avanti di due gol nel giro di sei minuti con l'eurogol di Rabiot (47') e il solito timbro di Ronaldo (53'), tanti quanti ne bastano al Milan però per segnarne tre con Ibra su rigore (62'), Kessie (66') e Leao (67'). Nel finale poker di Rebic.