Serie A: Milan-Atalanta 0-3, ma i rossoneri sono campioni d'inverno

Ansa

Crolla il Milan nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A con i rossoneri battuti in casa 0-3 dall'Atalanta di Gasperini, ma comunque campioni d'inverno. Rossoneri in difficoltà per tutta la partita e sorpresi dal colpo di testa al 26' di Romero sugli sviluppi di corner. Nella ripresa è dominio nerazzurro che prima hanno raddoppiato con Ilicic dal dischetto al 53', calando poi il tris con Zapata al 77'. Per il Milan solo un palo di Diaz.