Serie A, l'Inter rimonta il Parma e vince 2-1 nel finale

L'Inter ribalta nel finale la partita contro il Parma e mantiene la sua corsa Champions. Ducali sconfitti per 2-1 dopo aver gestito per larga parte del match. Rete di Gervinho al 15', poi nella ripresa in cinque minuti la squadra di Conte (in tribuna perché squalificato) vince in rimonta con de Vrij all'84' e Bastoni all'87'. Per il Parma si tratta di un'occasione persa per la rincorsa all'Europa League.