Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: decide un gol di Luis Alberto 

Nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A, la Lazio risolve la sfida con la Sampdoria nel primo tempo con una delizia di Luis Alberto, La squadra di Simone Inzaghi inizia poi a pensare al Bayern Monaco, avversario martedì in Champions. L'ultimo quarto di partita è una lunga sofferenza per i biancocelesti, che però riescono a non prendere gol e portano a casa 3 punti importantissimi.