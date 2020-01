Serie A, Lazio-Napoli 1-0: Immobile fa volare una Lazio da record

Finisce 1-0 la sfida tra Lazio e Napoli, secondo anticipo della 19esima giornata di Serie A. Decimo successo consecutivo per gli uomini di Inzaghi, nuovo record per il club. A decidere le sorti del match è il solito Immobile, che all'82' approfitta di una clamorosa papera di Ospina per segnare a porta vuota. I biancocelesti mettono pressione a Juve e Inter, i partenopei sono sempre più lontani dalle posizioni europee.