Serie A, Lazio-Juventus 3-1: primo ko per Sarri, l'Inter resta in vetta

Prima sconfitta in campionato per la Juve, che perde 3-1 contro la Lazio e resta così al secondo posto in classifica, a due punti dall'Inter. All'Olimpico i bianconeri passano in vantaggio con Ronaldo (25'), ma al 46' subiscono il pareggio di Luiz Felipe. Milinkovic-Savic raddoppia al 74', poi Caicedo chiude i conti al 95'. Cuadrado espulso al 69', Immobile fallisce un rigore al 79'. La squadra di Inzaghi sale a 33 punti: -3 dalla Signora.