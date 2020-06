Serie A, l'Atalanta ribalta la Lazio: da 0-2 a 3-2 

L'Atalanta ha battuto 3-2 in rimonta la Lazio nel big match della 27.a giornata di Serie A, dando un duro colpo alle ambizioni scudetto dei biancocelesti di Simone Inzaghi. Nei primi trenta minuti di gioco la Lazio è stata letale in contropiede, portandosi avanti di due gol per l'autorete di De Roon e il destro dal limite di Milinkovic-Savic. La reazione dell'Atalanta però è stata veemente: Gosens, Malinovskyi e Palomino hanno firmato la rimonta.